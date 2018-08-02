Постраждало як мінімум три дорогих автівки.

Другого серпня на початку столичного Проспекту Перемоги, на парковці біла магазинів сталося масштабне ДТП. Про це свідчить відео, поширене на сторінці “Автомобільний Київ” Владиславом Ткачуком.

На відео видно, що передня та права частини чорної Audi A6 серйозно пошкоджені. Поряд стоять на парковці побиті Mazda3 та Volvo XC60. Швидше за все, хтось проїхав на швидкості повз ці автомобілі проти руху та зачепив їх. Поряд розкидані обломки та деталі цих машин. Поліції не видно. Інших подробиць про ДТП поки що немає.

Нагадаємо, що потерпілий зняв відео, як поліцейський вимагає в нього хабар у 10 000 грн.