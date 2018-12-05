Автомобілі, які заважали роботі снігоприбиральної техніки, були евакуйовані з центральних вулиць столиці.

Під час прибирання вулиць від снігу в Києва 4 лютого припарковані на центральних вулицях автомобілі заважали роботі комунальників. Тому співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" допомагали працівникам ШЕУ Голосіївського та Шевченківського району. Вони за допомогою евакуаторів переміщували приватні автомобілі, які перешкоджали роботи комунальників.

Всього працювало 4 екіпажі евакуаторів, серед вулиць, де було переміщено найбільше автомобілів, – Михайлівська, Пушкінська, Прорізна, Саксаганського, Жилянська.

Також роботі комунальників допомагала поліція.

Переміщення автомобілів у центрі Києва / Фото КП "Центр організації дорожнього руху"

За інформацією Київської міськадміністрації, упродовж 2–3 грудня підприємства КК "Київавтодор" вивезли зі столичних вулиць та доріг 5631 тонну снігу. Переважно такі роботи проводяться у нічний час доби, щоб не ускладнювати трафік. Удень – виконуються у вихідні дні та на ділянках вулично-дорожньої мережі, які не потерпають від перенавантаження автотранспортом.

Нагадаємо, що діяльність київських парковок виявилася секретною.