Продажі нових комерційних автомобілів минулого місяця зросли на 10% відносно жовтня минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром". За місяць свою першу реєстрацію пройшли 1105 нових комерційних автомобілів.

Найбільший попит в цьому сегменті автомобільного ринку мали автомобілі марки Renault, жовтнева реалізація якої в Україні становили 163 машини. Свій результат річної давності Рено поліпшила майже на 9 відсотків.

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На другому місці ринку жовтня – Fiat. Автомобілі цієї марки минулого місяця отримали 121 реєстраційний номер, що на 7% більше в порівнянні з жовтнем 2017 року.

З більш ніж триразовим зростанням відносно минулого року третю сходинку рейтингу посіла французька марка Citroen, в активі якої 103 реєстрації.

Четверте місце і 40-відсоткове зростання у Mercedes-Benz – 91 автомобіль.

Замикає п’ятірку лідерів жовтня 2018 року Volkswagen. У звітному місяці 75 нових комерційних автомобілів цієї марки поповнили автомобільний парк України (+56% до жовт. 2017р.).

Всього з початку року на українському ринку було реалізовано 10,5 тис. нових комерційних авто, що на 13% більше ніж за аналогічний період минулого року.