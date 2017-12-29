Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що планує залучити в Україну виробників літієвих батарей, запчастин до електромобілів та електоромобілі в цілому.

Володимир Омелян планує 15 років розвитку ринку електрокарів в Україні, а також власне їх виробництво. Про це він зазначив у інтерв'ю "Інсайдер".

"Я хочу привести світових гігантів в сфері виробництва літієвих батарей, поки ця технологія ще придатна і вона використовується. У нас насправді є десь 10 – 15 років, щоби використати той літій, який у нас є, потім перейдуть на графен чи щось інше – і на цьому родовищі будуть випасати корів, як це сьогодні відбувається", – сказав Омелян.

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Міністр також зазначив, що хоче запустити повноцінне виробництво запчастин для електромобілів і самі електромобілі.

"Електрокар набагато дешевший у виробництві, набагато простіший, і в принципі він задовольняє новий тип споживача, якому треба мати зручну, сучасну і дешеву річ. Цей мас-маркет зараз в тренді, – впевений міністр. – Українці самі по собі модерна нація, і вони переключилися на електрокари. Тобто, якщо в Румунї, Польщі, Німеччині людей потрібно переконувати, роз’яснювати, що не страшно, що можна їздити на електрокарі, тебе не вдарить струмом, то в Україні люди самі пішли в цей сегмент. Зараз люди їх купують для власного вжитку, як перший автомобіль в сім’ї".

Володимир Омелян вважає, що видобування бурштину і вирубання лісів набагато шкідливіше, аніж видобування літію. Добування літію – шкідливе виробництво, але із сучасними технологіями абсолютно безпечне. Порівнюючи із тим, що у нас 7% території України – це звалище сміття, а тут ми говоримо про передові технології.

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"Ми бачимо, що Європа переходить на електрокари. Це означає, що всі автомобілі із двигунами внутрішнього згоряння будуть дешевими, і їх масово будуть до нас скидувати. Ми знову будемо повні дизелю і бензину. В Києві нема чим дихати і це вже факт по кількості автомобілів.

Щодо повноцінного виробництва електромобілів. Знаєте, я дуже люблю масштабні проекти, але технічно і фінансово ми до цього ще не готові. Ми повинні почати із запчастин. Це те, що робили всі: словаки, турки, ми вже це робимо на низці компаній на Західній Україні, зараз вони пішли у Вінницю. Поки що це примітивні речі: електропроводка, частини салону і всі інше. Не треба гнатися за тим, щоби тут хтось зразу побудував ГІгафабрику, я би хотів і готовий це пропагувати, але ніхто не будує. У нас були контакти із Tesla, але там дуже проста мова: хлопці, давайте закон, гарантії, а потім вже будуть домовленості. Це правильно, це бізнес".

Нагадаємо, що дешевих електромобілів не буде – в США різко піднялись ціни на них.