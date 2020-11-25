Роздрібні оператори, що працюють в економ-сегменті, 24 листопада знизили вартість автогазу на 5-10 коп./л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу «Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, знизила ціни в середньому на 10-11 коп./л, до 11,57-11,60 грн. л. Найбільше падіння цін у цій мережі зафіксовано у Вінницькій області, де група знизила ціни на 60-65 коп./л – до 11,50 грн/л. У Волинській і Миколаївській областях продукт подешевшав на 35 і 45 коп./л, в деяких інших регіонах – на 5-30 коп./л.

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На станціях "БРСМ-Нафта" у Вінницькій області ціна автогазу знизилася на 20 коп./л, до 12,59 грн./л. При цьому середня роздрібна ціна ресурсу зменшилася на 3 коп./л, до 12,77 грн./л.

Автогаз на станціях Chipo у Вінницькій області подешевшав на 10 коп./л, до 12,30 грн./л.

Середня вартість СВГ по Україні 24 листопада склала 12,68 грн./л (-3 коп./л).

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 23 на 24 листопада, грн/л: