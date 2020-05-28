В Україні знайдеться чимало ентузіастів-аматорів, які можуть самостійно зробити автомобіль. Головне - були б кошти, час і бажання. Одним з таких майстрів є Олексій Ганшин з Кіровоградської області. Він їздить на своєму власному електромобілі.

Триколісний автомобіль Ганшина називається Piligrim. Він дуже маленький. Має сигарообразную форму кузова. Кузов пофарбований в апельсиновий колір.

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За даними ЗМІ, Piligrim оснащується електромотором, сонячною батареєю і педальним приводом. Запас ходу - 90 км. Після того, як батарея сяде, можна перейти на педальний привід. Тобто фактично це не просто електромобіль, а ще до того ж і веломобіль.

Piligrim важить всього 40 кг. При бажанні його легко можна занурити на вантажівку і відвезти в потрібне місце. Втім, він сам їздить непогано. До речі, його максимальна швидкість складає 45 км / год.