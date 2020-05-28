В Украине найдется немало энтузиастов-любителей, которые могут самостоятельно сделать автомобиль. Главное - были бы средства, время и желание. Одним из таких мастеров стал Алексей Ганшин из Кировоградской области. Он ездит на своем собственном электромобиле.

Трехколесный автомобиль Ганшина называется Piligrim. Он очень маленький. Имеет сигарообразную форму кузова. Кузов окрашен в апельсиновый цвет.

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По данным СМИ, Piligrim оснащается электромотором, солнечной батареей и педальным приводом. Запас хода – 90 км. После того, как батарея сядет, можно перейти на педальный привод. То есть фактически это не просто электромобиль, а еще к тому же и веломобиль.

Piligrim весит всего 40 кг. При желании его легко можно погрузить на грузовик и отвезти в нужное место. Впрочем, он сам ездит неплохо. Кстати, его максимальная скорость составляет 45 км/ч.