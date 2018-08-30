З початку цього року поліція склала вже понад 60 тисяч протоколів на водіїв, що напідпитку керували транспортним засобом. Проте, за статистикою МВС, майже третину правопорушників, котрих упіймали нетверезими за кермом, ніяк не покарали.

Знайшлися судді, які, ухвалюючи вирок для таких водіїв, покликаються на дуже суперечливий документ. З деяких судових рішень випливає, що показники алкотестера "Драгер 6810", якими користується чимало поліцейських, не можуть бути належним доказом злочину в суді.

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Чому? Бо, виявляється, наказом МВС від 1 березня 2010 року визначено п'ять різних модифікацій пристроїв, якими дозволяється проводити тестування на стан сп'яніння. І "Драгера 6810" серед них немає.

"Деякі служителі Феміди знайшли шпарину в законодавстві, яку можна використати, щоб виправдати п'яного водія, — коментує Артем Шевченко, директор департаменту комунікацій МВС України. — Йдеться про випадки, коли суддя тлумачить нормативно правовий акт, що стосувався колишньої ДАІ, як чинний. Але ж департамент патрульної поліції не є правонаступником Державтоінспекції. Така норма не може бути застосована. Ми цей наказ скасуємо". Утім, доки його не скасовано, чимало водіїв уникають кари за порушення ПДР.

Зокрема, журналісти наводять яскраві приклади. У лютому цього року патрульні затримали за кермом авто близького товариша генерального прокурора Юрія Луценка Ярослава Максимця. Алкотестер зафіксував у нього 0,39 проміле алкоголю в крові, що майже вдвічі перевищує допустимий показник.

Через місяць племінник головного військового прокурора Анатолія Матіоса, Андрій, автівкою пошкодив огорожу швидкісного столичного трамваю. "Драгер 6810" показав, що в крові правопорушника вміст алкоголю в півтора раза перевищує максимально можливий. Та обидва порушники уникнули покарання саме через "Драгер 6810".