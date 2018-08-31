Азербайджансько-іранський автомобільний завод “Хазар” планує почати в 2019 році експорт своїх автомобілів. Про це повідомила в четвер офіційний представник азербайджанської автомобільної компанії AzerMash Вероніка Аллахвердієва.

Автомобілі під брендом Khazar почали випускатися в березні 2018 року і на сьогоднішній день випущено понад 300 автомобілів.

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Йдеться про перебрендований Iran Khodro Dena, який, в свою чергу, був розроблений на базі Peugeot 405, який вироблявся починаючи з 1987 року.

Peugeot 405

Азербайджанський завод є спільним підприємством AzerMash і Iran Khodro, в якому 75 відсотків належать азербайджанському ВАТ “Азермаш”, а решта 25 відсотків – Iran Khodro. Іранська сторона внесла свою частку в СП технічною та інжиніринговою складовою.

Iran Khodro Dena

Виробництво розташоване на південному сході Азербайджану в Нефтчалінській промисловій зоні. Його потужність становить близько 10 тисяч автомобілів на рік. Всі автомобілі, що складаються на заводі, відповідають стандартам Євро-5. У поточному році планується виробити 1,5 тис. автомобілів.

Як повідомляють представники СП, в даний час комплектуючі для автомобілів виробляються в Ірані, проте в майбутньому планується налагодити їх виробництво в Азербайджані.