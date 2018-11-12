В Україні хочуть обмежити будівництво лівих поворотів на швидкісних трасах. За даними Мінрегіону, до двох третин аварій на трасах відбувається під час виконання лівого повороту через зустрічний потік машин

В Україні можуть обмежити проектування і будівництво лівих поворотів на ділянках доріг з інтенсивним рухом. Про це сказав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає прес-служба Мінрегіону.

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За даними відомства, до двох третин аварій на трасах відбувається під час виконання лівого повороту через зустрічний потік машин.

"Тому в нових змінах до ДБН щодо автомобільних доріг загального користування плануємо обмежити будівництво лівих поворотів на ділянках з високою інтенсивністю руху і передбачити в цих місцях обов'язкове проектування різнорівневих розв'язок. Адже це дуже важливо для безпеки руху", - сказав Парцхаладзе.

Зокрема, пропонується передбачати будівництво лівих поворотів лише на ділянках доріг з інтенсивністю до 20 тис. автомобілів на добу. Водночас на швидкісних трасах, дорогах категорії 1-б з інтенсивністю руху понад 20 тис. автомобілів обов'язково облаштовувати різнорівневі розв'язки.

Мінрегіон пропонує внести ці зміни до державних будівельних норм щодо проектування автомобільних доріг загального користування.