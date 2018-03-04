На одному з інтернет-ресурсів з продажу автомобілів в Україні фігурує оголошення про продаж дуже схожого на Mercedes-Benz G-класс автомобіля.

Щоправда, він значно менший, ніж оригінальний G-класс та розганяється лише до п’ятидесяти кілометрів на годину.

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Проте він має єлекропривід, здатен заряджатися від звичайної розетки за 6-8 годин та має запас ходу 100-120 кілометрів. Для пересування містом таких показників може бути достатньо, враховуючи його компактні розміри, що надають неабиякі переваги в дорожніх заторах.

Китайський Qifeng K7 непогано оснащений – він має камеру заднього виду, світлодіодні фари та навіть шкіряний салон. Він не дуже дорого коштує у себе на батьківщині, а його доступність в нашій країні обумовлена також скасованими в кінці минулого року податками на електромобілі.

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Нагадаємо, що в 2017 році в Україні було продано 2500 електромобілів, а за січень місяць 2018 року вже було реалізовано 793 електрокари.