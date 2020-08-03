Впродовж минулого місяця українці придбали та зареєстрували 8,4 тис. нових легкових автомобілів. Таким чином, у порівнянні з минулим роком липневий попит на нові авто в Україні зріс на 10 відсотків.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Renault. У липні свої перші реєстраційні номери отримали 1440 машин цієї французької марки. Свій результат річної давності Рено поліпшила на 20 відсотків. Друге місце у Toyota, липневий показник продажів якої збільшився на 10% до 1147 шт. На третьому місці Skoda, що реалізувала за місяць – 457 машин, при цьому на третину відставши від свого торішнього результату. З 6-відсотковим падінням у річному вимірі четверту позицію зайняв Hyundai – 442 авто. Замикає п’ятірку лідерів KIA – 429 авто (-28%).

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Також до ТОП-10 липневого ринку увійшли: Volkswagen – 361 шт. (+7%); Peugeot – 352 шт. (+113%); Suzuki – 351 шт. (+36%); Nissan – 332 шт. (-32%); Mazda – 279 шт. (+20%). Бестселером місяця став автомобіль Renault Sandero, в активі якого 549 реєстрацій. Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 45,5 тис. нових легкових авто, що на 2% менше щодо аналогічного періоду минулого року.