Відсутність контролю цін з боку держави призвела до насичення ринку. Роздрібні мережі вже другий тиждень поспіль зменшують ціни на автогаз.

За тиждень (17-24 червня) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зменшилась на 60 копійок – до 41,85 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Ресурс на станціях столичної мережі KLO здешевшав на 1 грн/л, до 41,99 грн/л. На 3 грн/л дешевшим став автогаз у дніпропетровській мережі "Нефтек" (до 42,99 грн/л).

Мережі Shell і SOCAR знизили вартість продукту на 1,15 і 0,75 грн/л, до 41,89 і 41,23 грн/л відповідно. На 2,36 грн/л і 1,5 грн/л, до 41,84 грн/л і 42,39 грн/л, знизили ціни Motto й Mango.

"БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, "Авантаж 7" і VostokGaz зменшили ціни на 1,6-2 грн/л.

Нагадаємо, окремі мережі АЗС ще минулого тижня переглянули вартість автогазу в бік зменшення.

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, ціна якого не контролюється державою і за яким на АЗС немає черг.