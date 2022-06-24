Отсутствие контроля цен со стороны государства привело к насыщению рынка. Розничные сети уже вторую неделю подряд снижают цены на автогаз.

За неделю (17 – 24 июня) средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине снизилась на 60 копеек – до 41,85 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы “А-95”.

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Ресурс на станциях столичной сети KLO подешевел на 1 грн/л, до 41,99 грн/л. На 3 грн/л дешевле стал автогаз в днепропетровской сети “Нефтек” (42,99 грн/л).

Сети Shell и SOCAR снизили стоимость продукта на 1,15 и 0,75 грн/л, до 41,89 и 41,23 грн/л соответственно. На 2,36 грн/л и 1,5 грн/л, до 41,84 грн/л и 42,39 грн/л снизили цены Motto и Mango.

“БРСМ-Нафта”, UPG, BVS, Chipo, “Авантаж 7” и VostokGaz снизили цены на 1,6 – 2 грн/л.

Напомним, отдельные сети АЗС еще на прошлой неделе пересмотрели стоимость автогаза в сторону уменьшения.

Как отметили в “А-95”, уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, пока автогаз едва ли не единственный вид топлива, цена которого не контролируется государством и за которым на АЗС нет очередей.