Деякі роздрібні мережі АЗС 25 лютого підняли ціни на бензини і дизельне пальне на 1грн за літр, виходить зі щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

У мережі WOG усі види палива здорожчали на 10 коп. за літр: А-92 – до 29,99 грн за літр, А-95 – до 30,99 грн за літр, ДП – до 29,99 грн за літр. Glusco підняла ціни на 30 коп. за літр: бензин А-92 і ДП здорожчали до 28,35 грн за літр, бензин А-95 – до 29,35 грн за літр.

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На 1 грн за літр бензини і ДП здорожчали на станціях "Паралелі". AMIC у середньому підняла ціну на всі види палива на 7-14 коп. за літр, KLO – на 10-30 коп. за літр.

Ціни в мережі Motto виросли в середньому на 17 коп. за літр: "двійка" здорожчала до 24,38 грн за літр, "п'ятірка" – до 25,31 грн за літр, ДП – до 24,20 грн за літр. Мережа "БРСМ-Нафта" підняла ціни на 28 коп. за літр.

Такі мережі як BVS, UPG, Shell, "Укр-Петроль", "Авантаж 7", "Овіс", Mango, ZOG, "Рур Груп" та ін. підвищили ціну пального у межах 0,1-1 грн. за літр.

В "А-95" відзначили, що середня ціна по країні бензину А-92 за добу зросла на 16 коп. за літр і становить 27,16 грн за літр, А-95 – 28,16 грн за літр (+16 коп. за літр), ДП – 27,58 грн за літр (+14 коп. за літр).