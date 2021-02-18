Випадки, коли на автозаправній станції недоливають замовлений об'єм пального, нечасті, однак трапляються. Що робити, якщо це сталося?

Насправді сучасні ПРК (паливно-роздавальні колонки) мають комп'ютерне електронне управління, механізм яких не допускає істотних коливань при дозуванні бензину. Колонки обов'язково пломбуються і відповідно до Держстандарту перевіряються щороку. Однак не на всіх АЗК встановлені сучасні колонки, а деякі з них дійсно можна налаштувати так, щоб вони не доливали пальне.

Якщо у вас виникла підозра в недоливі пального, треба звернутись до адміністратора чи директора заправки. Йому слід повідомити про свої підозри та зробити так званий "технічний пролив". Для такої процедури на кожній заправці є спеціальна мірна ємність – "мірник", яка вміщує 10, 20 чи 50 літрів пального. Цей прилад повинен мати "паспорт" – документ про те, він пройшов повірку, номер приладу має співпадати з тим, що у документі, а також треба перевірити дату тестування – воно має бути зроблене не пізніше, ніж рік тому.

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Контрольний замір повинні робити працівники АЗК за присутності клієнта. По-перше, мірник встановлюють на рівну поверхню. Щоб перевірити це, в кожному приладі є спеціальний рівень. Перша порція пального не вважається мірною, вона необхідна для того, щоб змочити поверхні посудини. Далі оператор заливає ту кількість пального, на яку розрахований "мірник" – наприклад, 10 л.

Друга порція пального – контрольна, тож тут треба бути максимально уважним. На верхній частині мірника розташована трубка, в якій встановлена прозора шкала. Вона запломбована. Посередині шкали найбільша мітка – рівно 10 літрів, все, що нижче - недолив, а вище – перелив. Кожна поділка в мірнику на 10 літрів – у 10 мл.

Згідно Державного стандарту, допустима норма погрішності при відпусканні пального – 0,5%. Таким чином, якщо в 10-літровий мірник ввійшло до 50 мл більше чи менше пального, це вважається нормою. Потрібно врахувати, що на об'єм рідини впливає температура навколишнього середовища – чим холодніше, тим рідина більше стискається, а в спеку – розширюється. Для врахування цього показника на деяких мірниках є можливість коригування в залежності від температури. Втім, це не ніяк не впливає на похибку в 0,5% при вимірюваннях.

Після процедури перевірки керівник АЗК складає акт про перевірку на конкретній колонці. Якщо колонка видала пального в межах похибки – жодних претензій до АЗК ви пред'явити не зможете. Можливо, в вашому авто паливні магістралі, які ведуть у бак, надто довгі та вміщують кілька літрів – таке трапляється. Однак якщо й справді колонка не долила, доведеться витратити ще багато часу й зусиль на з'ясування правди.

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На кожній АЗК має бути "куточок споживача", де зберігаються документи на пальне та інша інформація для клієнтів. Книги відгуків та пропозицій там може не бути – її обов'язковість віднедавна скасована. Натомість мають бути вказані координати місцевого контролюючого органу, який відповідає за дотримання законодавства комерційними організаціями. Наразі це територіальний орган Держпродспоживслужби (якщо контактів нема на АЗС, можна дізнатись на сайті, або звернутись на гарячу лінію (044) 364 77 80).

У разі виникнення підозр щодо недоливу, завжди можна звернутися на "гарячу лінію" мережі АЗК. Наприклад, в мережі АЗК Glusco за номером телефону 0 800 300 028 можна отримати консультацію на будь-які питання. Усі розмови записуються, тож можна бути впевненим, що ваше звернення не залишиться без уваги. З вами обов’язково зв'яжеться відповідальна особа мережі, яка повідомить, як саме буде розв'язане ваше питання. Якщо паливно-роздавальна колонка виявилась неточною, АЗК не буде її використовувати до того моменту, поки технічні спеціалісти не проведуть її налаштування, а контрольні служби – не перевірять та опломбують її.

На всіх АЗК Glusco в обов’язковому порядку щомісяця проводяться контрольні заміри точності розливу кожної паливороздавальної колонки, тож можливість недоливу зведена до мінімуму.

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Загалом проблема недоливу частіше може бути на невідомих або нелегальних АЗК з підозріло низькою ціною, в яких обладнання застаріле або не перевіряється регулярно. Великі мережі АЗК бережуть свою репутацію, тому не допускають такого ганебного явища, як недолив. Тож ретельно обирайте АЗС та за можливості не заправляйте авто на підозрілих заправках.