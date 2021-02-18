Случаи, когда на автозаправочной станции не доливают заказанный объем горючего, нечастые, однако бывают. Что делать, если это произошло?

На самом деле современные ТРК (топливно-раздаточные колонки) с компьютерным электронным управлением, механизм которых не допускает существенных колебаний при дозировке бензина. Колонки обязательно пломбируются и согласно ГОСТу проверяются ежегодно. Однако не на всех АЗК установлены современные колонки, а некоторые из них действительно можно настроить так, чтобы они не доливали горючее.

Если у вас возникло подозрение в недоливе горючего, надо обратиться к администратору или директору заправки. Ему следует сообщить о своих подозрениях и сделать так называемый "технический пролив". Для такой процедуры на каждой заправке есть специальная мерная емкость – "мерник", которая вмещает 10, 20 или 50 литров топлива. Этот прибор должен иметь "паспорт" – документ о том, он прошел поверку, номер прибора должен совпадать с тем, что в документе, а также надо проверить дату тестирования – оно должно быть сделано не позднее, чем год назад.

Также интересно: Что такое "зимнее" горючее и каким оно бывает

Контрольный замер должны делать работники АЗК в присутствии клиента. Во-первых, мерник устанавливают на ровную поверхность. Чтобы проверить это, в каждом приборе есть специальный уровень. Первая порция горючего не считается мерной, она необходима для того, чтобы смочить поверхность сосуда. Далее оператор заливает то количество горючего, на которое рассчитан "мерник" – например, 10 л.

Вторая порция горючего – контрольная, поэтому здесь надо быть максимально внимательным. На верхней части мерника расположена трубка, в которой установлена прозрачная шкала. Она запломбирована. Посередине шкалы самая большая метка – ровно 10 литров, все, что ниже – недолив, а выше – перелив. Каждое деление в мернике на 10 литров – в 10 мл.

Согласно Государственному стандарту, допустимая норма погрешности при отпускании горючего – 0,5%. Таким образом, если в 10-литровый мерник вошло до 50 мл больше или меньше горючего, это считается нормой. Нужно учесть, что на объем жидкости влияет температура окружающей среды – чем холоднее, тем жидкость больше сжимается, а в жару – расширяется. Для учета этого показателя на некоторых мерниках есть возможность корректировки в зависимости от температуры. Впрочем, это не никак не влияет на погрешность в 0,5% при измерениях.

После процедуры проверки руководитель АЗК составляет акт о проверке на конкретной колонке. Если колонка выдала горючее в пределах погрешности – никаких претензий к АЗК вы предъявить не сможете. Возможно, в вашем авто топливные магистрали, ведущие в бак, слишком длинные и вмещают несколько литров – такое случается. Однако если и вправду колонка не долила, придется потратить еще много времени и усилий на выяснение правды.

Также интересно: Почему зимой больше расход топлива

На каждой АЗК должен быть "уголок потребителя", где хранятся документы на топливо и другая информация для клиентов. Книги отзывов и предложений там может не быть – ее обязательность с недавних пор отменена. Вместо этого должны быть указаны координаты местного контролирующего органа, который отвечает за соблюдение законодательства коммерческими организациями. Сейчас это территориальный орган Госпродпотребслужбы (если контактов нет на АЗС, можно узнать на сайте, или обратиться на горячую линию (044) 364 77 80).

В случае возникновения подозрений относительно недолива всегда можно обратиться на "горячую линию" сети АЗК. Например, в сети АЗК Glusco по номеру телефона 0 800 300 028 можно получить консультацию по любым вопросам. Все разговоры записываются, поэтому можно быть уверенными, что ваше обращение не останется без внимания. С вами обязательно свяжется ответственное лицо сети, которое сообщит, как именно будет решен ваш вопрос. Если топливно-раздаточная колонка оказалась неточной, АЗК не будет ее использовать до того момента, пока технические специалисты не проведут ее настройку, а контрольные службы – не проверят и опломбируют ее.

На всех АЗК Glusco в обязательном порядке ежемесячно проводятся контрольные замеры точности розлива каждой топливораздаточной колонки, поэтому возможность недолива сведена к минимуму.

Напомним, где приобрести топливо для "заряженных" авто

В целом проблема недолива чаще может быть на неизвестных или нелегальных АЗК с подозрительно низкой ценой, в которых оборудование устаревшее или не проверяется регулярно. Крупные сети АЗК берегут свою репутацию и не допускают такого позорного явления, как недолив. Поэтому тщательно выбирайте АЗС и по возможности не заправляйте автомобиль на подозрительных заправках.