Компанія Skywell отримала сертифікат відповідності на электробус власного виробництва. За заявами компанії, це перший сертифікований в Україні автобус на електротязі.

Дванадцятиметровий автобус NJL 6129 BEV розрахований на перевезення до 81 пасажира, з яких місць для сидіння — 32+1. Максимальна швидкість електробуса становить до 70 км/год, запас ходу 300 км (при середньостатистичному маршруті 230-250 км/день), собівартість км — 0,50 грн. На зарядку йде від 0,6 до 1,3 години.

Читайте також: В Україні змусять пристібатися навіть пасажирів автобусів

З додаткових фішок електробуса — LED-освітлення, підсвічування східців, низька підлогу, сидіння водія з електропідігрівом, регулювання в шести напрямках з регульованою спинкою і індивідуальним підігрівом і охолодженням, система відеоконтролю паркування та дверей під час зупинок.

Ціна електробуса — 320 тисяч доларів.