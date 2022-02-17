Компанія "Єврокар", офіційний дистриб'ютор автомобілів Škoda в Україні, розпочала продажі Škoda Fabia четвертого покоління.

Вперше Fabia базується на платформі MQB-A0 від Volkswagen Group, що дозволяє їй бути наймісткішим автомобілем у своєму сегменті й пропонувати покращені функції комфорту та низку нових систем безпеки та допомоги водієві.

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При довжині 4108 мм модель нового покоління вперше перевищує 4-метрову позначку, а при ширині 1780 мм вона пропонує більше місця, ніж її попередниця. Багажник, який у третього покоління вже був найбільшим у класі, збільшився на 50 л і становить 380 л.

В Україні автомобіль вже доступний з двигуном 1,0 MPI 59 кВт (80 к.с.) з 5-ступінчастою МКПП та заявленою витратою 4,5 л на 100 км у змішаному циклі. Fabia може похвалитися коефіцієнтом аеродинамічного опору (CD) 0,28, що є рекордом у сегменті компактних автомобілів. Fabia четвертого покоління також пропонує низку систем допомоги водієві, які раніше були зарезервовані для автомобілів вищого класу. В Україні нова Škoda Fabia пропонується у комплектаціях Active, Ambition та Style за ціною від 421 962 грн.

Škoda Fabia випускається на тій самій виробничій лінії, що моделі Scala та Kamiq. Перед запуском виробництва чеський автовиробник модернізував складальну лінію, а також пресовий та зварювальний цехи. Численні складні етапи виробництва, які потребують фізичних зусиль, тепер виконуються роботами, що дозволило досягти високого рівня автоматизації виробничих процесів.

Довідка

Fabia першого покоління, випущена на ринок у 1999 році, була одним з найуспішніших автомобілів компактного класу - було продано понад 1,7 млн одиниць. Продажі моделі другого покоління, випущеної у 2007 році, також перевищили позначку 1,7 млн одиниць. Загалом, з урахуванням третього покоління, яке дебютувало у 2014 році, клієнтам по всьому світу було поставлено понад 4,5 млн Škoda Fabia.