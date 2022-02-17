Компания «Еврокар», официальный дистрибьютор автомобилей Škoda в Украине, приступила к продажам Škoda Fabia четвертого поколения.

Впервые Fabia базируется на платформе MQB-A0 от Volkswagen Group, что позволяет ей быть самым вместительным автомобилем в своем сегменте и предлагать улучшенные функции комфорта и ряд новых систем безопасности и помощи водителю.

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При длине 4108 мм модель нового поколения впервые превышает 4-метровую отметку, а при ширине 1780 мм она предлагает больше места, чем предшественница. Багажник, который у третьего поколения был крупнейшим в классе, увеличился на 50 л и составляет 380 л.

В Украине автомобиль уже доступен с двигателем 1,0 MPI 59 кВт (80 л.с.) с 5-ступенчатой ​​МКПП и заявленным расходом 4,5 л на 100 км в смешанном цикле. Fabia может похвастаться коэффициентом аэродинамического сопротивления (CD) 0,28, являющимся рекордом в сегменте компактных автомобилей. Fabia четвертого поколения также предлагает ряд систем помощи водителю, ранее зарезервированным для автомобилей высшего класса. В Украине новая Škoda Fabia предлагается в комплектациях Active, Ambition и Style по цене 421 962 грн.

Škoda Fabia выпускается на той же производственной линии, что модели Scala и Kamiq. Перед запуском производства чешский автопроизводитель модернизировал сборочную линию, а также прессовый и сварочный цеха. Многочисленные сложные этапы производства, требующие физических усилий, теперь выполняются работами, что позволило достичь высокого уровня автоматизации производственных процессов.

Справка

Fabia первого поколения, выпущенная на рынок в 1999 году, была одним из самых успешных автомобилей компактного класса – было продано более 1,7 млн ​​единиц. Продажи модели второго поколения, выпущенной в 2007 году, также превысили отметку в 1,7 млн ​​единиц. В целом, с учетом третьего поколения, дебютировавшего в 2014 году, клиентам по всему миру было поставлено более 4,5 млн Škoda Fabia.