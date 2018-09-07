На українських АЗС за останню добу зросли середні ціни на бензин і дизпаливо, зате автогаз трохи подешевшав.

Літр бензину категорії А-95 вранці 7 вересня коштує в середньому 31,24 грн. Залежно від заправок ціна на це паливо коливається від 28,99 грн до 33,49 грн. Тобто заощадити або переплатити можна до чотирьох з половиною гривень.

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Літр дизельного палива обійдеться водіям у середньому в 28,99 грн. Ціни на АЗС відрізняються від 26,99 до 30,99 грн.

Газ для автомобілів коштує в середньому 13,57 грн. Мінімальна вартість на мережевих АЗС - 12,24 грн., Максимальна - 14,89 грн.