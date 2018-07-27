Псування доріг через перегружені вантажні автомобілі – болюче питання для України. Боротися з цим будуть технічними методами.

В Україні на автодорогах введуть автоматичну систему зважування авто прямо на ходу Weight-in-Motion (WiM). Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу в Києві, в якому також взяв участь в.о. керівника "Укравтодору" Славомир Новак.

Читайте також: Антирекорд: українська "фура" перевозила 202 тони вантажу

Як відомо, "Укравтодор" вже оголосив тендер на проектування, поставку та монтаж шести майданчиків зважування в русі на дорогах навколо Києва і допоміжного офісу. За словами директора ДП "Укрдорінвест" Олени Криворучко, у фур нерідко допустима вага перевищена в кілька разів.

Принцип дії таких пристроїв не надто складний

"В Україні давно вкоренилася практика, коли вантажівка їде по дорозі з навантаженням на вісь в 2-5 разів більше відповідної норми. Це вкрай негативно відбивається на експлуатації автодорожнього полотна, яке просто не розраховане на таку вагу. При цьому, вантажні комплекси - поширена практика в США і країнах Європи. Там будь-яка машина, яка перевищує допустимі показники ваги, просто не випускається в рейс. Водій і власник фури не поїдуть через ризик отримати величезні штрафи. В Україні це зазвичай сходить перевізникам з рук. Тому площадки зважування в русі допоможуть зробити пересування таких машин практично неможливим. Як наслідок, ми будемо оберігати дороги від передчасного руйнування ", - розповіла Олена Криворучко.

Для установки шести майданчиків WiM "Укравтодор" планує використати частину коштів кредиту Світового банку в рамках впровадження Проекту розвитку дорожньої галузі (RSDP) і пілотного проекту по впровадженню системи WiM.

Вантажні комплекси з'являться на під'їздах до Києва на трасах Київ-Ковель, Київ-Чоп, Київ-Довжанський, Київ-Чернігів - Нові Яриловичі і Київ-Одеса.

Читайте також: Як виглядає вантажівка повною масою 200 тон: відео

Як повідомив керівник "Укрдорінвест", до тендеру допускаються компанії з середньорічним будівельним оборотом від 10 млн. доларів, у яких є досвід установки подібних комплексів і вони можуть надати відповідні фінансові гарантії. Після повного завершення тендерної процедури, планується, що система WiM буде встановлена протягом терміну від чотирьох до восьми місяців.