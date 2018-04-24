Патрульні Сумщини виявили водія, ступінь сп’яніння якого майже в 19 разів перевищував допустиму норму.

У Сумах за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-21093 на вулиці Катерини Зеленко. Під час розмови з керманичем інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння, а саме: різкий запах із порожнин рота, млява мова тощо.

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Водій пройшов огляд на стан сп’яніння, який зафіксував позитивний результат — 3,75 проміле, що майже в 19 разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські склали на нетверезого водія протокол за статтею 130 (керування в стані сп’яніння) КУАП та відсторонили його від керування авто.

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Смертельна доза алкоголю в крові – 3,5–6 проміле. Цей показник індивідуальний. При 3,5 проміле смерть вже можлива, але може і не наступити. При 5 проміле людина помре майже напевно. При 6 проміле не вижив ще ніхто.