В Україні у громадському транспорті відтепер заборонено відтворювати будь-яку музику.

З сьомого жовтня набирає чинності «Закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (2310-ІХ)».

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Цим документом забороняється також так зване «акустичне насильство» у пасажирському транспорті. Про це повідомляє Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

З цього дня водіям в громадському транспорті буде заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.

Заборона на музику стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів: водій має право висадити «порушників тиші».

Цим законом із 7 жовтня також заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів авторами, співавторами, виробниками або виконавцями яких є російські громадяни.