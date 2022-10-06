В Украине в общественном транспорте теперь запрещено воспроизводить любую музыку.

Завтра, 7 октября, вступает в силу «Закон Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора (2310-ІХ)».

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Этим документом запрещается также так называемое "акустическое насилие" в пассажирском транспорте. Об этом сообщает Комитет по гуманитарной и информационной политике.

С этого дня водителям в общественном транспорте будет запрещено проигрывать в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

Запрет относится как к городскому транспорту, так и к пригородным, междугородным, международным маршрутам.

Запрет на музыку касается не только водителей, но и самих пассажиров: водитель имеет право высадить «нарушителей тишины».

Этим законом с 7 октября также запрещено публичное воспроизведение фонограмм, видеограмм или клипов авторами, соавторами, производителями или исполнителями которые являются российскими гражданами.