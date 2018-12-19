Для переважної більшості українців техогляд асоціюється лише з корупцією та здирництвом і ніяк не стосується технічного стану автотранспорту.

Наразі суспільство не готове до повернення технічного огляду автомобілів, адже існує певна недовіра суспільства і переконання, що це робиться задля додаткового стягнення грошей з власників автівок.

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Про це розповів в ефірі програми "Київ LIVE" телеканалу "Київ" радник Міністра інфраструктури Юрій Гусєв. "Техогляд, якщо і впроваджувати, то на зовсім інших принципах, ніж це було раніше, коли за хабарі можна було зареєструвати транспортний засіб, який вже давно не їздить. Крім того, це має бути конкурентне середовище, аби автовласник не залежав від того експерта, якого дасть сервісний центр, а можна було б обирати", – вважає радник Міністра.

Узагалі ж, на думку Гусєва, відновлення техогляду – "дискусійне питання: чи є в цьому доцільність". "Переконувати ж суспільство потрібно шляхом доведення доцільності. Наприклад, коли буде статистика, що після введення техогляду кількість ДТП на дорогах зменшилася", – додав він. "Люди мають усвідомлювати, що техогляд – не просто додатковий податок на власника автомобіля, а процедура, потрібна для покращення дорожнього руху", – наголосив Юрій Гусєв.

Варто нагадати, що корупційний техогляд був відмінений сім років назад і його відміна жодним чином не призвела до підвищення аварійності на українських дорогах. Ті, хто зараз говорить про повернення техогляду, посилаються на угоду між Україною та ЄС, за умовами якої, начебто, необхідно ввести обов’язковий техогляд для легкових авто.