Підприємство спільне – німецько-українське.

Новий асфальтобетонний завод обслуговуватиме одразу на 2 ділянки міжнародної траси М-12.

Асфальтобетонний завод спільного німецько-українського підприємства “Автострада” на Вінничині сьогодні було введено в дію, повідомляє vn.presspoint.in.ua.

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Всю готову продукцію з АБЗ постачатимуть на 2 ділянки міжнародної траси М-12 (неподалік Немирова та с. Писарівки), де наразі СП “Автострада” проводить ремонтні роботи у рамках будівництва міжнародного коридору GoHighWay.

Виробництво сертифіковане, сучасне та екологічне. Використання сучасних технологій та дорожньої техніки дозволяє підприємству робити дорожнє покриття з терміном експлуатації не менше 10 років.

Асфальтобетонний завод змонтували на території колишньої ферми села Червоне всього за півтора місяці.

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