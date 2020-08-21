Перспективну розробку показали на виставці EcoDrive TECH 2020 у столиці України.

Компанія "Електропрайд" з Києва представила на виставці EcoDrive TECH 2020, яка пройшла 16-20 серпня в Києві, власний варіант малого міського електромобіля ELMIZ mini. Він зібраний з китайських комплектуючих – має пластиковий кузов, вікна с поліпропілену, літієві батареї та легкосплавні диски.

Електромобільчик ELMIZ mini має всього 2,4 м в довжину та 0,9 м в ширину. За словами виробників, запас ходу на одному заряді – 120 км, максимальна швидкість – 60 км/год. Приблизна вартість такого мініелектрокару – 5000 доларів.

Сьогодні розробляється можливість виробництва такого авто в Україні, вивчається попит. Також в розробці – невелика електровантажівка та повноцінний легковий електромобіль.

Нагадаємо, що український електробайк з величезним запасом ходу вже можна замовити.