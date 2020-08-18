Український стартап розробив електробайк з автономністю до 280 км. Вже почався прийом замовлень. Обіцяють, що після появи байка у вільному продажу ціни на нього значно зростуть.

Український стартап Delfast має широкий вибір велосипедів з електроприводом. Зараз компанія випустила новий електробайк Cross Dirt. Розроблений в першу чергу для використання на таких поверхнях, як бруд, пісок, гравій та сніг, Cross Dirt оснащений сидінням в стилі мотокросу, новими шипованими 19-дюймовими позашляховими шинами і електричним двигуном потужністю 3000 Вт, що забезпечує максимальну швидкість у 80 км/год. Для більш безпечної та легальної їзди по міських вулицях можна встановити режими з меншою швидкістю.

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Електробайк поставляється у двох варіантах – з літієвими акумуляторами ємністю 1920 мАг або 2760 мАг. Це, звісна річ, суттєво впливає на автономність транспорту. Зазначається, що 4-годинна зарядка забезпечує 120 км (з акумулятором 1920 мАг) або 280 км (з акумулятором 2760 мАг). Вибір акумулятора також впливає на вагу – 55 кг або 62 кг. У будь-якому випадку він може витримувати вагу пасажирів до 135 кг.

Cross Dirt оснащений сталевою рамою, амортизаторами спереду та ззаду, гідравлічними дисковими гальмами Tektro, GPS-стеженням (на випадок крадіжки) і світлодіодними фарами. Додаткові опції передбачають «просунуту» фару дальнього/ближнього світла, вбудовані в дзеркало світлодіодні покажчики повороту, трансмісію з ремінним приводом і «міські» колеса.

Зараз Delfast приймає попередні замовлення. Електробайк з меншою ємністю акумулятора коштує € 3 699. Після надходження у продаж ціна зросте до € 4699. Ціна за байк з більшою ємністю акумулятора більша на € 339.

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