Украинский стартап разработал электробайк с автономностью до 280 км. Уже начался прием заказов. Обещают что после появления байка в свободной продаже цены на него значительно возрастут.

Украинский стартап Delfast имеет широкий выбор велосипедов с электроприводом. Сейчас компания выпустила новый электробайк Cross Dirt. Разработанный в первую очередь для использования на таких поверхностях, как грязь, песок, гравий и снег, Cross Dirt оснащен сиденьем в стиле мотокросса, новыми шипованными 19-дюймовыми внедорожными шинами и электрическим двигателем мощностью 3000 Вт, что обеспечивает максимальную скорость в 80 км/ч . Для более безопасной и легальной езды по городским улицам можно установить режимы с меньшей скоростью.

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Электробайк поставляется в двух вариантах – с литиевыми аккумуляторами емкостью 1920 мАч или 2760 мАч. Это, конечно, существенно влияет на автономность транспорта. Отмечается, что 4-часовая зарядка обеспечивает 120 км (с аккумулятором 1920 мАч) или 280 км (с аккумулятором 2760 мАч). Выбор аккумулятора также влияет на вес – 55 кг или 62 кг. В любом случае он может выдерживать вес пассажиров до 135 кг.

Cross Dirt оснащен стальной рамой, амортизаторами спереди и сзади, гидравлическими дисковыми тормозами Tektro, GPS слежением (на случай кражи) и светодиодными фарами. Дополнительные опции предусматривают “продвинутую” фару дальнего/ближнего света, встроенные в зеркало светодиодные указатели поворота, трансмиссию с ременным приводом и “городские” колеса.

Сейчас Delfast принимает предварительные заказы. Электробайк с меньшей емкостью аккумулятора стоит € 3 699. После поступления в продажу цена вырастет до € 4 699. Цена байка с большей емкостью аккумулятора больше на € 339.

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