Падіння не обвальне, однак і таке зниження вартості тішить.

Середні ціни на бензин і дизпаливо на українських заправках знизилися в середньому на 10-50 копійок за літр.

У національних та регіональних мережах АЗС в Україні з 1 по 4 червня вартість пального знизилась на 10-50 копійок за літр, повідомляє видання Аvtovod з посиланням на інформацію від консалтингової компанії UPECO.

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За даними аналітиків, мережа АЗС SOCAR опустила ціни на усі сорти бензину і ДП на 50 копійок за літр. У мережі Shell ціни знизилися на 40 копійок за літр. На заправних станціях “Паралель” ціни також знижено на 50 копійок, а в запорізькій мережі ZOG зафіксовано здешевшання на 40 копійок за літр для усіх нафтопродуктів.

На заправках одеської мережі “Катрал Південь” та полтавської BVS зменшилась вартів бензину, у той час як дизельне пальне залишилось на тому ж ціновому рівні, що й до цього.

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