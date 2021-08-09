У минулому місяці в Україні було вироблено 704 транспортних засоби.

У порівнянні з липнем минулого року випуск автотранспорту в Україні збільшився майже утричі. Водночас відносно попереднього місяця обсяг автовиробництва скоротився на 6 відсотків повідомляє Укравтопром.

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Легкових автомобілів у липні було виготовлено 617 од., що у 3,6 раза більше, ніж торік. Однак відносно червня в цьому дивізіоні автопрому відбулося падіння на 11 відсотків.

Автобусне виробництво закінчило місяць з результатом 85 од., що на 42% більше, ніж у липні 2020 р. У порівнянні з червнем поточного року виробництво автобусів збільшилось на 57 відсотків.

У липневому звіті щодо комерційних автомобілів, як і у червні, заявлено лише 2 авто (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року). Це рівно половина від результату липня минулого року.

Всього за сім місяців з початку року в Україні виготовлено 5247 од. автотранспортних засобів, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.