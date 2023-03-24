Бюро економічної безпеки виявило виробничі потужності, на яких виготовлялось пальне, за яке не платили податки.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України викрили схему незаконного виготовлення й збуту дизельного пального й бензину. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті БЕБ.

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Як зазначається у повідомленні, проведено низку обшуків за адресами здійснення виробничої діяльності й за адресами підприємств, які безпосередньо купували незаконно виготовлену продукцію.

Під час обшуків, йдеться на сайті БЕБ, було вилучено понад 700 тис. літрів пального вартістю близько 12 млн грн.

Співробітники БЕБ встановили, що «особи одного з товариств налагодили переробку нафти й виробництво низькоякісного пального шляхом додавання різних розчинників. У подальшому незаконно виготовлена продукція під виглядом «газового конденсату», який не підлягає акцизному податку, реалізовувалась різним підприємствам за готівку, які, в свою чергу, продавали підакцизну продукцію через мережу незаконних АЗС», - повідомляють у бюро.

Такі дії службових осіб товариства, у період 2022-2023 рр. завдали значних збитків державному бюджету України. Так, згадане товариство завдяки незаконній діяльності ухилилося від сплати акцизного податку обсягом понад 12 млн грн.

Наразі проводяться слідчі дії, встановлюється повне коло осіб причетних до схеми.