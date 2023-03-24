Бюро экономической безопасности выявило производственные мощности, на которых производилось горючее за которое не платили налоги.

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины разоблачили схему незаконного изготовления и сбыта дизельного топлива и бензина. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте БЭБ.

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Как отмечается в сообщении, проведен ряд обысков по адресам осуществления производственной деятельности и по адресам предприятий, непосредственно покупавших незаконно изготовленную продукцию.

Во время обысков, говорится на сайте БЭБ, было изъято более 700 тыс. литров горючего стоимостью около 12 млн. грн.

Сотрудники БЭБ установили, что «лица одного из обществ наладили переработку и производство низкокачественного горючего путем добавления различных растворителей. В дальнейшем незаконно изготовленная продукция под видом «газового конденсата», не подлежащего акцизному налогу, реализовывалась разным предприятиям за наличные деньги, которые, в свою очередь, продавали подакцизную продукцию через сеть незаконных АЗС», - сообщают в бюро.

Такие действия должностных лиц общества, в период 2022-2023 гг. нанесли значительный ущерб государственному бюджету Украины. Так, упомянутое общество благодаря незаконной деятельности уклонилось от уплаты акцизного налога в размере более 12 млн грн.

Проводятся следственные действия, устанавливается полный круг лиц причастных к схеме.