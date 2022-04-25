У п’ятницю Мінекономіки через механізм регулювання дало змогу АЗС підняти ціни. Роздрібні мережі відкоригували ціни на пальне.

Роздрібні мережі АЗС в період з 22 по 25 квітня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

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Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-92" і "А-95" здорожчали на 23-33 коп./л, до 34,10 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 1,01 грн/л, до 38,66 грн/л.

Також відкоригували ціни такі мережі як AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, "Автотранс" та інші.

Окрім того ціни виросли на пальне з покращеними показниками якості або як його ще називають фірмове пальне. Так, в мережах, які його реалізують, бензин марки А-95 можна купити за 33,50-35,80 грн/л, ДП - за 37,43-40,59 грн/л.

Нагадаємо, Міністерство економіки України 22 квітня оприлюднило нові граничні ціни на пальне. Зокрема, бензин "звичайних" марок на АЗС не повинен перевищувати 34,10 грн/л, ДП - 38, 66 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 22 по 25 квітня, грн/л: