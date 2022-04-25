В пятницу Минэкономики через механизм регулирования позволило АЗС поднять цены. Розничные сети откорректировали цены на топливо.

Розничные сети АЗС в период с 22 по 25 апреля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе “А-95” со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

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В частности, на WOG и ОККО бензины марок “А-92” и “А-95” подорожали на 23 – 33 коп./л, до 34,10 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 1,01 грн/л, до 38,66 грн/л.

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, “БРСМ-Нафта”, UPG, “Автотранс” и другие.

Кроме того цены выросли на топливо с улучшенными показателями качества или как его еще называют фирменное топливо. Так, в сетях, которые его реализуют, бензин марки А-95 можно купить за 33,50 – 35,80 грн/л, ДТ – за 37,43 – 40,59 грн/л.

Напомним, Министерство экономики Украины 22 апреля обнародовало новые предельные цены на топливо. В частности, бензин ”обычных” марок на АЗС не должен превышать 34,10 грн/л, ДТ – 38, 66 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 22 по 25 апреля, грн/л: