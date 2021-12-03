Результати листопада виявились несподівано гарними для українських продавців комерційних автомобілів.

У листопаді в Україні було зареєстровано 1479 нових комерційних автомобілів (вантажних та спец авто), що у півтора раза більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

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Кращий результат місяця продемонструвала французька марка Citroen, яка реалізувала на українському ринку 272 нові машин, перевищив власний результат річної давності майже утричі.

Друге місце в рейтингу марок посіла Renault – 234 нових авто, що на 8% більше, ніж роком раніше.

На третьому місці Fiat з результатом 166 зареєстрованих авто, це на третину більше, ніж у листопаді 2020 року.

Також до першої п’ятірки увійшли Peugeot – 133 шт.(+6%) та МАЗ – 88 шт. (+54%).

Всього з січня по листопад поточного року в Україні було зареєстровано майже 14 тис. нових комерційних автомобілів, що на 40,5% більше, ніж торік.