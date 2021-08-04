У липні на українському ринку було реалізовано та зареєстровано 1,7 тис. нових комерційних автомобілів. Це найкращій липневий результат в цьому сегменті автомобільного ринку починаючи з 2013 року.

У порівнянні з минулим роком кількість реєстрацій вантажних і спецавтомобілів у липні зросла майже у півтора раза. Відносно червня поточного року попит на нові комерційні авто збільшився на 18 відсотків.

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Найчастіше в звітному місяці реєструвалися автомобілі марки Renault, продажі яких в річному обчисленні зросли у 3,3 раза до 417 шт. Другою за популярністю була марка – Peugeot, яка закінчила липень з результатом 224 зареєстрованих авто (+37% до липня 2020 року). Третій результат у Fiat – 150 машин. Це на 45% менше, ніж торік. На четвертій позиції рейтингу – Citroen, яка за місяць реалізувала на українському ринку 122 автомобіля (+110%). Також до п’ятірки лідерів потрапив Volkswagen – 110 нових комерційних авто цієї марки поповнили український автопарк, майже утричі більше, ніж роком раніше.

Всього за сім місяців з початку року в Україні було зареєстровано 8,3 тис. нових комерційних авто. Це на 58% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 р.