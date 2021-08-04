У липні 2021 року попит на нові авто був традиційним – лідери майже не змінились.

Перше місце рейтингу у липні 2021 року залишилося за Toyota RAV-4 (665 проданих авто), друге — за KIA Sportage (604 штуки), повідомляє Інститут досліджень авторинку.

З рейтингу вибув Renault Dokker, проте третє, четверте та восьме місця топ-10 займають інші моделі цього бренду: Duster (418 шт.), Sandero (344 шт.), а також Logan (252 шт.).

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Одразу на шосте місце "увірвався" Toyota Land Cruiser Prado (293 проданих авто). Модель стала єдиним авто в рейтингу з преміум-сегменту.

У липні з рейтингу вибула Mazda CX-5, натомість Hyundai Tucson із 265 проданими автомобілями опинився одразу на сьомому місці.

Уже традиційно в переліку найпопулярніших нових авто відсутні німецькі бренди та легковики, виготовлені в Україні.