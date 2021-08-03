За місяць українці купили майже 150 тисяч нових та вживаних легкових автомобілів.

З цієї кількості угод купівлі-продажу всього 9,8 тисячі одиниць – нові легкові автомобілі. Вживаними з-за кордону завезли 58 тисяч авто, 82 тисячі знайшли нових власників всередині країни (внутрішні перепродажі).

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Нові авто

У липні 2021 року українці придбали й зареєстрували 9768 авто, що у порівнянні з липнем 2020 року більше на 16 відсотків, повідомляє Укравтопром. Найбільше придбали легковиків марки Toyota – 1535 одиниць (на 34% більше, ніж рік тому). Найбільш популярна модель стала і лідером ринку нових авто – Toyota RAV4.

Французькі Renault купували трохи менше – 1301 шт. (-10%). А от продажі Kia зросли аж на 87% - до 800 авто. Skoda продемонструвала четвертий результат – 618 реєстрацій, плюс 35% до показника липня минулого року. Замикає п’ятірку лідерів місяця з ростом продажів у 5% Hyundai – 465 шт. Також в десятку найпопулярніших марок липня потрапили: Volkswagen – 452 од. (+25%); Nissan – 439 од. (+32%); Chery – 412 од. (+91%); Mitsubishi – 411 од. (+70%); Suzuki – 384 од. (+9%).

Імпорт вживаних

Перші українські номери в липні 2021 року отримали 58 тисяч авто (включно з колишніми "євробляхами"), повідомляє Інститут досліджень авторинку. Серед загальної кількості проданих легковиків з пробігом частка вперше завезених з-за кордону склала аж 41,4%. Більші показники були зафіксовані лише також протягом першої хвилі «легалізації» євроблях (у січні та лютому 2019 року — 47,6% та 60,6% відповідно).

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Найпопулярнішими моделями, ввезеними з-за кордону, в липні стали автомобілі концерну VAG. Очолює рейтинг Volkswagen Passat – його везуть як з Європи, так і з Америки. А от популярний кросовер зі США Nissan X-Trail/Rogue вибув з ТОП-10 рейтингу найпопулярніших вживаних імпортних авто. Натомість більше стали завозити з Європи, наприклад, "Опелів" – в рейтингу піднялися Opel Zafira та Opel Astra.

Внутрішні перепродажі

Перепродажі авто з пробігом всередині країни за підсумками липня 2021 року склали 58,6% від усього ринку вживаних авто та склали 82 тисячі одиниць.

У рейтингу внутрішніх перепродажів вживаних авто в Україні у липні 2021 року також майже не відбулося змін. Першим місце вкотре займає Daewoo Lanos/Sens. Залишила список Toyota Camry, замість неї на десятій позиції з’явилась Opel Astra. Ford Focus піднявся на дві позиції — із 8 на 6. В решті — уподобання українців залишаються стабільними.

Дані: Укравтопром, Інститут досліджень авторинку