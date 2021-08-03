За месяц украинцы купили почти 150 тысяч новых и подержанных легковых автомобилей.

Из этого количества сделок купли-продажи всего 9,8 тысячи единиц – новые легковые автомобили. Подержанными из-за рубежа завезли 58 тысяч авто, 82 тысячи нашли новых владельцев внутри страны (внутренние перепродажи).

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Новые авто

В июле 2021 года украинцы приобрели и зарегистрировали 9 768 авто, что по сравнению с июлем 2020 года больше на 16 процентов, сообщает Укравтопром. Больше всего приобрели легковушек марки Toyota – 1535 единиц (на 34% больше, чем год назад). Самая популярная модель стала и лидером рынка новых авто – Toyota RAV4.

Французский Renault покупали чуть меньше – 1301 шт. (-10%). А вот продажи Kia выросли аж на 87% – до 800 авто. Skoda продемонстрировала четвертый результат – 618 регистраций, плюс 35% к показателю июля прошлого года. Замыкает пятерку лидеров месяца с ростом продаж в 5% Hyundai – 465 шт. Также в десятку самых популярных марок июля попали: Volkswagen – 452 ед. (+25%); Nissan – 439 ед. (+32%); Chery – 412 ед. (+91%); Mitsubishi – 411 ед. (+70%); Suzuki – 384 ед. (+9%).

Импорт подержанных авто

Первые украинские номера в июле 2021 года получили 58 тысяч авто (включая подержанные "евробляхи"), сообщает Институт исследований авторынка. Среди общего количества проданных легковушек с пробегом доля впервые завезенных из-за рубежа составила до 41,4%. Большие показатели были зафиксированы лишь также в течение первой волны легализации “евроблях” (в январе и феврале 2019 года – 47,6% и 60,6% соответственно).

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Самыми популярными моделями, ввозимыми из-за рубежа, в июле стали автомобили концерна VAG. Возглавляет рейтинг Volkswagen Passat – его везут как из Европы, так и из Америки. А вот популярный кроссовер из США Nissan X-Trail / Rogue выбыл из ТОП-10 рейтинга самых популярных подержанных импортных авто. Зато больше стали завозить из Европы, например, "Опелей" – в рейтинге поднялись Opel Zafira и Opel Astra.

Внутренние перепродаже

Перепродажи авто с пробегом внутри страны по итогам июля 2021 года составили 58,6% от всего рынка б/у авто и составили 82 тысячи единиц.

В рейтинге внутренних перепродаж подержанных авто в Украине в июле 2021 года также почти не произошло изменений. Первым место в очередной раз занимает Daewoo Lanos / Sens. Оставила список Toyota Camry, вместо нее на десятой позиции появился Opel Astra. Ford Focus поднялся на две позиции – с 8 на 6. В остальных – предпочтения украинцев остаются стабильными.

Даные: Укравтопром,Институт исследований авторынка