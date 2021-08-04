В июле 2021 года спрос на новые авто был традиционным – лидеры почти не изменились.

Первое место рейтинга в июле 2021 года осталось за Toyota RAV-4 (665 проданных авто), второй — по KIA Sportage (604 штуки), сообщает Институт исследований авторынка.

Из рейтинга выбыл Renault Dokker, однако третье, четвертое и восьмое места топ-10 занимают другие модели этого бренда: Duster (418 шт.), Sandero (344 шт.), а также Logan (252 шт.).

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Сразу на шестое место "ворвался" Toyota Land Cruiser Prado (293 проданных авто). Модель стала единственным авто в рейтинге из премиум-сегмента.

В июле из рейтинга выбыла Mazda CX-5, зато Hyundai Tucson с 265 проданными автомобилями оказался сразу на седьмом месте.

Уже традиционно в перечне самых популярных новых авто отсутствуют немецкие бренды и легковушки, изготовленные в Украине.