Шепетівський ремонтний завод" отримав партію шасі Tatra від чеської Excalibur Army для РСЗВ "Буревій"

На ДП "Шепетівський ремонтний завод" прибула партія шасі Tatra для випуску нової української 220-мм реактивної системи залпового вогню "Буревій".

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Відання Defense Express отримало ексклюзивні фото з оборонного підприємства з новими Tatra T815-7 у колісній формулі 8х8. Мова йде про першу партію у кількості 16 машин, які були прийняті фахівцями компанії "Укрспецекспорт" у чеського виробника Excalibur Army і надходять на підприємство.

Ці шасі були спеціально доопрацьовані чеською компанією Excalibur Army з урахуванням встановлення на неї направляючих та системи керування вогнем РСЗВ "Буревій", які були сформовані Центральним НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ.

Напрацювання ЦНДІ ОВТ ЗСУ, власне, і стали основою для започаткування нового проєкту, який нині вже реалізований чеською Excalibur Army у частині створення платформи з унікальною захищеною кабіною - з максимально комфортними умовами для роботи бойового розрахунку у різних умовах експлуатації.

Варто зазначити, що шасі Tatra були обрані Міноборони як уніфіковане рішення для всіх важких артилерійських, реактивних, ракетних та ряду допоміжних систем. Це стало можливим завдяки тому, що шасі T815-7 у колісній формулі 8х8 має величезний запас вантажопідйомності, який становить до 24,5 тонн.

Зокрема, на цьому чеському шасі вже розміщено весь береговий комплекс "Нептун" та мобільний багатофункціональний радіолокаційний комплекс "Мінерал-У". Також саме Tatra має стати платформою для високоточної ракетної системи "Вільха", яка зараз розміщується на шасі МАЗ-7310.

Крім того, саме шасі Tatra використовується у САУ Dana-M2 від Excalibur Army, яка пройшла функційні випробування у Збройних Силах України у 2021 році і вже три роки поспіль знаходиться у державному оборонному замовленні як зразок, що вкрай потрібен для посилення бойового потенціалу арткомпоненти Сухопутних військ.