Про одну найцікавіших машин світової історії ми знаємо дуже мало, а даремно: цей оригінальний автомобіль дає фору визнаним бестселерам у кількох номінаціях. А парадокс у тому, що творці Tatra 603 й не прагнули до особливої популярності свого дітища.

Дивовижна Tatra 603 була хоча і не масовою, але серійною моделлю, і при цьому вона залишалась продуктом штучної, ручної роботи. Але про все по черзі.

Tatra 603 вражає стилістикою екстер’єру і сьогодні, а у момент презентації у 1956 році вона здавалася просто неймовірною

Це було в часи, коли навіть малопотужні бренди могли дозволити собі розробку власних моделей, причому цілком оригінальних – якщо не сказати унікальних. Чехословацька марка Tatra ще з 1930-х років випускала потужні представницькі автомобілі, які ближче до Другої світової набули край самобутнього характеру.

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Великі довоєнні “Татри” мали силовий агрегат заднього розташування, причому це були виключно незвичні на той час V-подібні 8-циліндрові двигуни, та ще й повітряного охолодження! Чехи почали серійно виробляти такі машини задовго до загальної моди на задньомоторне компонування – перша Tatra 77 із кормовим V8 побачила світ у 1934 році, до появи VW Kafer, Renault 4 CV, Fiat 600, Chevrolet Corvair, “Запорожця” та інших шанованих представників когорти задньомоторних.

Пасажирам відведено не весь простір, накритий дахом і склом: позаду заднього дивану – чималий додатковий багажник на 120 л

Та до того – до сьогодні ніхто не повторив такого рішення, як заднє розташування V8! Навіть культові Porsche 911, які приводилися мотором з заднім розташуванням у кількох поколіннях, ніколи не мали там восьмициліндрового двигуна.

Одне з неординарних рішень Tatra 603 – дифузор у задньому бампері. Через нього виходить гаряче повітря з системи охолодження двигуна

Tatra 603 була відразу задумана як поважне представницьке авто для державної та партійної еліти (Чехословаччина тоді будувала соціалізм і бізнес-еліти в країні не було). Автомобіль складали не на конвеєрі, а на стапелях, і за рік випускали близько 1000 штук. Лише невелика частина їх потрапила у приватні руки, здебільшого у Західній Європі.

Інтер’єр Tatra 603 типовий для свого часу: незвичних рішень тут немає. Передній диван у перші роки випуску вважався тримісним

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Слід визнати, що для 1955 року задньомоторна схема вже не була передовою, та й випускали з нею тоді лише маленькі дешеві автомобілі – навіть 4,6-метровий американській Chevrolet Corvair вважався бюджетним і створювався на противагу VW Kafer. Маркетологів Tatra це аж ніяк не засмучувало – вони знали, що їхніх клієнтів хвилюватимуть не тренди, а комфорт і поважність.

На пізніх версіях Tatra 603 змінився один з фірмових елементів дизайну – забірник повітря на задніх крилах

Окрема тема – двигуни повітряного охолодження. Вони мали (власне, і мають) чимало переваг перед “водянками”, але є один великий недолік – їх важко проєктувати. Однак, чехословацькі конструктори вміли це робити. Цікаво, що “603-я” мала отримати 3,5-літровий двигун, а той “невеличкий” 2,5 л (95 л.с., 159 Нм) дістався їй як тимчасовий варіант, адже його запозичили у компактної вантажівки.

Навіть лише за дизайн Tatra 603 могла вважатися унікальним авто. Але був ще 2,5-літровий V8 з повітряним охолодженням у кормі

Задньомоторне компонування давало конструкторам нової машини кілька переваг: волю з точки зору дизайну передка (немає високого радіатора), не обмежений ані спереду, ані знизу (немає кардану) простір для салону, перспективи щодо налаштування акустичного комфорту (звук двигуна відстає на ходу).

Дуже сміливим був дизайн “шістсот третьої”, причому його не замовляли, як тепер модно, італійцям – стилістом виступив відомий чеський художник Франтишек Кардаус. Відшліфовувати дрібниці допомагали заводські дизайнери.

Сьогодні Tatra 607 у будь-якому стані – жаданий предмет володіння для ретроманів усього світу

Опуклий передок вражає простотою закруглених ліній, салон із парою тримісних диванів був немов підвішений між двох далеко розставлених осей. Але справді шедевральною вийшла задня частина. Похилене як у фастбека заднє скло складалося з двох геніально окреслених половин, короткий рельєфний капот читався лише при погляді в профіль, а в три чверті ззаду машина здавалася більше двооб’ємником, ніж седаном. Віртуозно розв'язали питання повітрозабірників, які імітували собою верхівки задніх крил.

Більшість випущених у Копршивнице Tatra 603 через певний час поверталися на завод для капремонту. Схоже, на фото саме ці машини в роботі

Між іншим, багажників було два – на 370 л спереду (недаремно передню підвіску зробили свічного типу – майже нинішній McPherson) і на 120 л позаду заднього дивану. Запаска не загромаджувала багажний відсік, бо для неї зробили спеціальну шухляду під підлогою передка, і доступ до неї був через спеціальний люк під бампером.

Кузов “607-ї” був дуже складним і не технологічним. Але машина не була масовою і виробничники могли забезпечити якість

Щоб уникнути перевантаження задньої осі силовим агрегатом, конструктори вжили цілий комплекс заходів. Саме через це запаску “поселили” спереду і внизу, сховали в передні крила пару акумуляторів, автономний обігрівач Eberspächer зайняв місце під переднім диваном, а бак опинився над педальним вузлом. Такі заходи далися взнаки, розподіл ваги між передньою і задньою осями вийшов цілком прийнятний – 47/53% за повного навантаження.

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Автомобіль вийшов комфортним і динамічним, але всі зусилля щодо правильного розподілу ваги були змарновані конструкцією задньої підвіски з півосями, що гойдаються. В крутих поворотах на швидкості зовнішнє колесо “підламувалося” і водій міг втратити контроль над машиною. На щастя, Tatra-603 експлуатувалася виключно на державній службі, і професійним водіям було легше прищепити культуру безпечного керування цим авто. Принаймні, слави машини-вбивці, як це було, скажімо, з тим же Chevrolet Corvair, за “шістсот третьою” не збереглося.

Зверніть увагу, як низько розташовано двигун. Це допомагало утримати керованість на прийнятому рівні

До речі, щодо “збереглося” – велика частина з 20 тисяч випущених Tatra 603 дожили до наших днів. Кілька машин у досить сумному стані є навіть в Україні. І що цікаво, купити зношений екземпляр категорії “під реставрацію” сьогодні більш-менш реально за 3 – 4 тис. доларів, а ось добре відреставрована машина в Європі коштує близько $50 тис. Такий перепад цін пояснюється величезними труднощами, які чекають на реставраторів при відновленні цієї моделі. Особливо непросто реставрувати двигун, тому за готовий відреставрований мотор Tatra на її батьківщині просять $7 – 8 тис.

Відсутність за бампером високого радіатора двигуна дала змогу зробити ніс авто заниженим

Вражаючий факт: майже всі збережені автомобілі є фактично машинами останнього покоління. Це пояснюється тим, що в роки активної експлуатації мало не кожна “шістсот третя” хоча б раз поверталася на рідний завод в Копршивнице, де їй робили капремонт й апгрейд до післярестайлінгової версії. Але оригінальні Tatra 603 першої серії, з трьома фарами під загальним склом, все одно дожили до наших днів – хоча і не в такій кількості, як інші.

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