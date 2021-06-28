Об одной из самых интересных машин мировой истории мы знаем очень мало, а зря: этот оригинальный автомобиль дает фору признанным бестселлерам в нескольких номинациях. А парадокс в том, что создатели Tatra 603 и не стремились к особой популярности своего детища.

Удивительная Tatra 603 была хотя и не массовой, но серийной моделью, и при этом она оставалась продуктом штучной, едва ли не ручной работы. Но обо всем по порядку.

Tatra 603 поражает стилистикой экстерьера и сегодня, а в момент презентации в 1956 году она казалась просто невероятной

Это было во времена, когда даже маломощные бренды могли позволить себе разработку собственных моделей, причем вполне оригинальных, если не сказать уникальных. Чехословацкая марка Tatra еще с 1930-х годов выпускала мощные представительские автомобили, которые ближе ко Второй мировой приобрели крайне самобытный характер.

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Большие довоенные “Татры” имели силовой агрегат заднего расположения, причем это были исключительно необычные на то время V-образные 8-цилиндровые двигатели, да еще и воздушного охлаждения! Чехи начали серийно производить такие машины задолго до общей моды на заднемоторную компоновку – первая Tatra 77 с задним V8 увидела свет в 1934 году, до появления VW Kafer, Renault 4 CV, Fiat 600, Chevrolet Corvair, “Запорожца” и других уважаемых представителей когорты заднемоторных.

Пассажирам отведено не все пространство, накрытое крышей и стеклом: позади заднего дивана – немалый дополнительный багажник на 120 л

И более того – по сей день никто не повторил такое решение, как заднее расположение V8! Даже культовые Porsche 911, которые приводились “задним” мотором-”воздушником” в нескольких поколениях, никогда не имели восьмицилиндрового двигателя в заднем свесе.

Одно из неординарных решений Tatra 603 – диффузор в заднем бампере. Через него выходит горячий воздух из системы охлаждения двигателя

Tatra 603 была сразу задумана как представительское авто для государственной и партийной элиты (Чехословакия тогда строила социализм, и бизнес-элиты в стране не было). Автомобиль собирали не на конвейере, а на стапелях, и за год выпускали около 1000 штук. Лишь небольшая часть их попала в частные руки, в основном – в Западной Европе.

Интерьер Tatra 603 типичен для своего времени: непривычных решений здесь нет. Передний диван в первые годы выпуска считался трехместным

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Следует признать, что для 1955 года заднемоторная схема уже не была передовой, и выпускали с ней тогда только маленькие дешевые автомобили – даже 4,6-метровый американской Chevrolet Corvair считался бюджетным и создавался в противовес VW Kafer. Маркетологов Tatra это отнюдь не огорчало – они знали, что их клиентов будут волновать не тренды, а комфорт и солидность.

На поздних версиях Tatra 603 поменялся один из фирменных элементов дизайна – заборник воздуха на задних крыльях

Отдельная тема – двигатели воздушного охлаждения. Они имели (собственно, и имеют) немало преимуществ перед “водянками”, но есть один большой недостаток – их сложно проектировать. Однако чехословацкие конструкторы умели это делать. Интересно, что ”603-я" должна была получить 3,5-литровый двигатель, а тот “небольшой” 2,5 л (95 л. с., 159 Нм) достался ей в качестве временного варианта, будучи позаимствованным у компактного грузовика.

Даже за один только дизайн Tatra 603 могла считаться уникальным авто. Но был еще 2,5-литровый V8 с воздушным охлаждением в корме

Заднемоторная компоновка давала конструкторам новой машины несколько преимуществ: свободу с точки зрения дизайна передка (нет высокого радиатора), не ограниченное ни спереди, ни снизу (нет кардана) пространство для салона, перспективы по настройке акустического комфорта (звук двигателя отстает на ходу).

Очень смелым был дизайн “шестьсот третьего”, причем его не заказывали, как теперь модно, итальянцам – стилистом выступил известный чешский художник Франтишек Кардаус. Оттачивать последние штрихи помогали заводские дизайнеры.

Сегодня Tatra 603 в любом состоянии – вожделенный предмет владения для ретроманов всего мира

Выпуклый передок поражает простотой закругленных линий, салон с парой трехместных диванов был словно подвешен между двумя далеко расставленными осями. Но действительно шедевральной получилась задняя часть. Скошенное как у фастбека заднее стекло состояло из двух гениально очерченных половин, короткий рельефный капот читался лишь при взгляде в профиль, а в три четверти сзади машина казалась больше двухобъемником, чем седаном. Виртуозно решили вопрос воздухозаборников, которые имитировали собой верхушки задних крыльев.

Большинство выпущенных в Копршивнице Tatra 603 потом возвращались на завод для капремонта. Похоже, на фото именно эти машины в работе

Между прочим, багажников было два – на 370 л спереди (недаром переднюю подвеску сделали свечного типа – почти нынешний McPherson) и на 120 л позади заднего дивана. Запаска не загромождала багажный отсек, потому что для нее сделали специальный отсек под полом передка, и доступ к ней был через специальный люк под бампером.

Кузов “603-й” был очень сложным и не технологичным. Но машина не была массовой, и производственники могли обеспечить качество

Чтобы избежать перегрузки задней оси, конструкторы приняли целый комплекс мер. Именно из-за этого запаску “поселили” спереди и внизу, спрятали в передние крылья пару аккумуляторов, автономный обогреватель Eberspächer занял место под передним диваном, а бак оказался над педальным узлом. Такие меры дали о себе знать, распределение веса между передней и задней осями вышло вполне приемлемым – 47/53% в состоянии полной нагрузки.

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Автомобиль получился комфортным и динамичным, но усилия по правильному распределению веса были нивелированы конструкцией задней подвески с качающимися полуосями. В крутых поворотах на скорости внешнее колесо “подламывалось”, и водитель мог потерять контроль над машиной. К счастью, Tatra 603 эксплуатировалась исключительно на государственной службе, и профессиональным водителям было легче привить культуру безопасного управления этим авто. По крайней мере, слава машины-убийцы, как это было, скажем, с тем же Chevrolet Corvair, за “шестьсот третьей” не сохранилась.

Обратите внимание, как низко расположен двигатель. Это помогало удержать управляемость на приемлемом уровне

Кстати, касаемо сохранилось – значительная часть из 20 тысяч выпущенных Tatra 603 дожили до наших дней. Несколько машин в довольно печальном состоянии есть даже в Украине. И что интересно, купить подержанный экземпляр категории “под реставрацию” сегодня более-менее реально за 3 – 4 тыс. долларов, а вот хорошо отреставрированная машина в Европе стоит порядка $50 тыс. Такой перепад цен объясняется огромными трудностями, которые ждут реставраторов при восстановлении этой модели. Особенно непросто восстанавливать двигатель, поэтому за готовый отреставрированный мотор Tatra на ее родине просят $7 – 8 тыс.

Отсутствие за бампером высокого радиатора двигателя позволило сделать нос авто заниженным

Поразительный факт: почти все сохранившиеся автомобили являются фактически машинами последнего поколения. Это объясняется тем, что в годы активной эксплуатации чуть ли не каждая “шестьсот третья” хотя бы раз возвращалась на родной завод в Копршивнице, где ей делали капремонт и .... апгрейд до послерестайлинговой версии. Но оригинальные Tatra 603 первой серии, с тремя фарами под общим стеклом, все равно дожили до наших дней – хотя и не в таком количестве, как другие.

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