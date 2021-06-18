В Україну привезли ексклюзивний кросовер Lamborghini, здатний розганятися понад 300 км на годину.

В Україні з'явився кросовер Lamborghini Urus у спеціальній версії Pearl Capsule. Спочатку його доставили до Львова, а потім перевезли в Одесу.

Читайте також: Власник викраденого Lamborghini Urus погнався за машиною на скутері й затримав крадія

Pearl Capsule відрізняється від стандартних Urus своїми елементами освітлення та яскравими кольорами дизайну. Саме ця модель пофарбована у зелений Verde Mantis. Фото моделі опублікували на сторінці smotra.lutsk.lviv в Instagram.

Кузов автомобіля оброблений традиційним для Lamborghini чотиришаровим глянцевим покриттям. Дах, задній дифузор, спойлер і інші елементи виконані в чорному глянцовому кольорі. Також кросовер отримав спортивні матово-сірі вихлопні патрубки і 23-дюймові колісні диски чорного кольору із зеленими вставками.

Салон оброблений чорним кольором та вставками в колір кузова. Сидіння мають прострочки у вигляді традиційного шестикутного орнаменту Q-Citura і вишиті логотипи компанії. Крім того, всередині є деталі з вуглепластика і анодованого алюмінію.

Двигун Pearl Capsule не змінювали. Відповідно у нього лишився 4,0-літровий V8 твін-турбо агрегат, який видає 650 кінських сил та 850 Нм крутного моменту. До 100 км/год машина розганяється за 3,6 с, а її максимальна швидкість – 305 км/год.

Автомобіль має 8-ступеневу автоматичну коробку передач та повний привод. В змішаному циклі він витрачає 12,7 літрів палива на 100 кілометрів. Коштує Urus від 222 000 доларів.