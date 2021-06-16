Зловмисником виявився 14-річний хлопчина.

Власник розкішного позашляховика вартістю близько 200 тисяч доларів Кріс Сандер з Маямі-Біч був вдома, коли почув звук роботи двигуна, а визирнувши з вікна побачив, як машина від’їжджає. Він вирішив не чекати на поліцію і кинувся навздогін на скутері.

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Сандер побачив свою машину, припарковану на тротуарі в декількох кварталах від дому. Що зовсім дивно, за кермом знаходився підліток, що виглядав вкрай розгубленим. Пізніше поліція встановила, що це 14-річний Андре Калініна хлопчиком, який вкрав Lamborghini.

За словами власника автомобіля, Калінін був наляканий тим, що зробив, і навіть попросив власника Lamborghini чесної поради. “Він сказав: Я щойно вкрав Lamborghini. У мене немає водійського посвідчення. Я не можу їздити”, – розповів власник. “Я не знав, чи є у нього зброя. Я не був певен, чи він при своєму розумі. Я намагався поговорити та заспокоїти його. Він звернувся до мене за порадою. “Мені 14. Я не знаю, що робити”.

Хлопця затримано та передано суду. Для Калініна це вже не перший подібний епізод, тож навряд чи він відбудеться домашнім покаранням.