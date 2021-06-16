Злоумышленником оказался 14-летний паренек.

Владелец роскошного внедорожника стоимостью около 200 тысяч долларов Крис Сандер из Майами-Бич был дома, когда услышал звук работы двигателя, а выглянув в окно увидел, как машина отъезжает. Он решил не ждать полицию и бросился вдогонку на скутере.

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Сандер увидел свою машину, припаркованную на тротуаре в нескольких кварталах от дома. Что совсем странно, за рулем находился подросток, выглядевший крайне растерянным. Позже полиция установила, что это 14-летний мальчик Андре Калинин, который украл Lamborghini.

По словам владельца автомобиля, Калинин был напуган тем, что сделал, и даже попросил владельца Lamborghini честного совета. “Он сказал: я только что украл Lamborghini. У меня нет водительского удостоверения. Я не могу ездить”, – рассказал владелец. "Я не знал, есть ли у него оружие. Я не был уверен, был ли он в своем уме. Я попытался поговорить и успокоить его. Он обратился ко мне за советом. “Мне 14. Я не знаю, что делать”.

Парень задержан и передан суду. Для Калинина это уже не первый подобный эпизод, так что вряд ли он отделается домашним наказанием.