Владелец облегчил дело злоумышленникам, оставив ключи в машинах. Позже выяснилось, что это было не безрассудство, а скорее приманка в ловушке, в которую и попали автоугонщики.

Злоумышленники действовали крайне дерзко – ворвались во двор частного дома, когда вся семья была дома, а убегая с добычей, выбили въездные ворота.

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На кадрах с камеры видеонаблюдения на доме ограбленного владельца мы видим, что похитители прибыли на место преступления на Mercedes-Benz GLA, чтобы завладеть S-класс и GT 4-Door Coupe. Роскошный автопарк во дворе включает Rolls-Royce Wraith, Cadillac Escalade, минивэн и пару “Мерседесов” – все они являются лакомой приманкой для воров.

Владелец дома рассказал местному каналу WPLG Local 10 из Майами: услышав грохот выбитых ворот, его дочь подумала, что в дом попала молния. За пару минут, которые понадобились владельцу, чтобы выбежать из дома, воры успели забрать не одну, а две из его машин.

После побега с места преступления, угонщики отключили заводскую систему GPS, чтобы машины нельзя было отслеживать. К счастью, владелец установил дополнительную систему, которая позволила ему дистанционно отключить транспортные средства и отследить их. Сейчас они снова у него, но оба транспортных средства были повреждены, и общий объем ущерба оценивается примерно в 35 000 долларов, включая ворота.

Владелец хочет, чтобы воры были привлечены к ответственности, и предлагает вознаграждение в размере 3000 долларов за информацию, которая приведет к их задержанию.

Что и говорить, этого инцидента можно было бы избежать, если бы владелец не оставил ключи в машинах. В прошлом году Национальное бюро США по вопросам преступной деятельности отметило, что между 2017 и 2019 годами было похищено 244 845 автомобилей с ключами внутри. Однако фактическое число может быть значительно выше, поскольку многие водители не признают свою ошибку, при составлении заявления в полицию.