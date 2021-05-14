Парам Шарма из Калифорнии был обвинен в неосторожном вождении и неподчинении требованиям полиции. Его задержали, после нескольких звонков в полицию от автомобилистов, которые видели в потоке электрокар, который ехал без водителя за рулем.

Полиция Калифорнии арестовала мужчину за то, что он ехал на заднем сиденье Tesla Model 3, включив систему автоматического управления.

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Автомобиль ехал по межгосударственной дороге 80 через мост Сан-Франциско – Окленд Бэй. Когда полицейские приблизились к автомобилю, о котором сообщали обеспокоенные участники движения, они увидели, как мужчина пересаживался с заднего сиденья на водительское.

25-летнему Параму Шарме было предъявлено обвинение, а его автомобиль отбуксировали с места происшествия, пока идет расследование. Это уже не первая подобная выходка Шарма – ранее видео с ним же было распространено в YouTube, и хотя тогда его не задерживала полиция, сейчас проводится расследование и по этому факту.

Шарма получил некоторую известность в Instagram еще в 2014 году, разместив фотографии, на которых позирует с ювелирными изделиями, наличными и экзотическими автомобилями. В 2014 году ему был назначен 90-дневный приговор за продажу похищенного iPhone в Craigslist. Он продолжает публиковать в Instagram и буквально пару дней назад сам разместил видео, в котором он ездит в задней части своего Model 3, читая статью о себе и своих необдуманных трюках. Можно увидеть, что ногу он положил на руль, обманув таким образом "автопилот".

KTVU FOX 2 San Francisco сообщает, что Парам Шарма провел ночь в полицейском участке, а на следующий день забрал свою машину со штрафплощадки и вернулся домой не иначе, как на заднем сиденье электрокара, ехавшем на "автопилоте".